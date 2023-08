FILA, utile 1° semestre stabile a 28,6 milioni. Pesano oneri finanziari

FILA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha chiuso ilconpari a 415,6 milioni di euro, in rialzo del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+7,9% a cambi costanti), grazie alla significativa crescita organica in Asia +34,2% e Centro e Sud America +20,6%; Nord America in progresso del +5,2% ed Europa in riduzione del 4%.L'è pari a 72,3 milioni di euro (+11,5%, +10,0% a cambi costanti), con unaal 17,4% (in miglioramento di 80 punti). L'è pari a 28,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo dell'anno precedente grazie all'ottima performance (ha risentito dei maggiori oneri finanziari netti per interessi e effetti cambio)."I risultati economici e finanziari del semestre hanno battuto le nostre attese, in termini di EBITDA e di significativo miglioramento del margine, in particolare in Nord America, e di gestione del circolante - ha commentato l'- Inoltre la crescita dellegato alla continua crescita dei tassi, quasi raddoppiati rispetto al primo semestre del 2022, guidando la società verso un risultato netto in linea con quello dello stesso periodo dell’anno precedente"."Infine, l'attesa generazione di cassa a fine anno, anche grazie a un EBITDA che ci attendiamo in miglioramento a oltre 120 milioni di euro, e gli effetti dell'IPO indiana ci consentiranno die di conseguenza gli oneri finanziari già a partire dal 2024, dandoci l'opportunità di guardare di nuovo a una crescita accreative anche per linee esterne".L'è pari a 407 milioni di euro (escluso l'effetto IFRS 16 pari a 86,6 milioni di euro e il Mark to Market Interest Hedging positivo per 4,5 milioni di euro) rispetto ai 349,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022 (escluso l'effetto IFRS 16 pari a 88,5 milioni di euro e l'effetto positivo del Mark to Market Interest Hedging pari a 3,2 milioni di euro).