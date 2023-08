Mobilità elettrica, ACEA e Plenitude siglano accordo interoperabilità servizi di ricarica

(Teleborsa) -, tramite le sue controllate, eattraverso la sua societàdedicata alla mobilità elettrica, hanno firmato un accordo di interoperabilità che permette di accedere, con le App "ACEA e-mobility" e "Be Charge",ai servizi di ricarica per veicoli elettrici offerti dalla rete di entrambe le società su tutto il territorio nazionale, aumentando così l’offerta verso i propri clienti."L'accordo di interoperabilità con Plenitude – ha dichiarato– rafforza la strategia di ACEA Energia e ACEA Innovation che punta a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile per fornire a livello nazionale servizi altamente tecnologici con accessibilità sempre più diffusa a cittadini e imprese, e contribuire così alla transizione energetica del Paese"."Con questo accordo siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti servizi innovativi di mobilità elettrica nel 100% delle province del territorio nazionale, raggiungendo – ha dichiarato– in modo capillare sia i grandi centri urbani sia i piccoli borghi, in linea con la nostra strategia di crescita".