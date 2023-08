Tavolo filiera grano-pasta, Filiera Italia: "Aumentare produzione nazionale di grano duro"

(Teleborsa) -: lo ha dettoamministratore delegato di Filiera Italia partencipando al tavolo ministeriale convocato dal Ministro LollobrigidaNela livello globale hanno introdotto restrizioni al proprio export di prodotti agricoli e la Cina ha stoccato circa l’85% dello stock di grano globale. “L’obiettivo - prosegue Scordamaglia - non può quindi che essere aumentare strategicamente la produzione nazionale di grano duro attraverso l’unico strumento che lo consente e cioè i contratti di filiera che se adeguatamente implementati assicurano stabilità e garanzia di un prezzo trasparente e remunerativo per tutti”.”, prosegue ancora l'Ad.In merito poi ad iniziative finalizzate a calmierare i prezzi e contrastare eventuali forme speculative secondo Scordamaglia esiste un unico modo “- sottolineano da Filiera Italia - e che passa anche attraverso una commissione unica nazionale (CUN) che superi commissioni locali troppo spesso soggette a pressioni e forzature strumentali”.Infine Scordamaglia ha richiamato la necessità che "l’Italia, contrariamente a quanto fatto in passato,hiedendo un divieto totale per tutta Europa e per i prodotti importati per qualsiasi uso in pre raccolta". Uso vietato in Italia, ma purtroppo consentito nel grano di importazione.