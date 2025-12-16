TEHA Group presenta Community Data Center Italia: "opportunità storica, settore può valere fino a 30 miliardi entro 2030"

(Teleborsa) -si stima che il settore potrà generare un giro d'affari finoe raggiungere un valore. Il mercato nazionale sta accelerando, recuperando terreno rispetto a hub come Londra e Francoforte. La capacità IT dei Data Center cloud tradizionali è destinata a raddoppiare nel prossimo decennio; quella dedicata all'AI training potrebbe crescere di cinque volte, mentrei favoriranno uno sviluppo più distribuito dell'infrastruttura digitale, guidato dai costi energetici, dalla rapidità dei processi autorizzativi – compresi i tempi di connessione alla rete – per le Factory AI, e dalla disponibilità di un indotto locale qualificato per i servizi di inferenza e le architetture di cloud ibrido. Per attivare una reale diffusione territoriale è necessario comprendere le dinamiche di sviluppo dei Data Center e, parallelamente, valutare la capacità del Paese di attrarre investimenti, costruire una filiera competitiva e gestire in modo efficace energia, permitting e disponibilità dei siti.È quanto emerge dal Rapporto Strategicorealizzato dalla Community Data Center Italia di T1° Think Tank privato e indipendente in Italia. Supportata da partner come AWS, Bloom Energy, DBA, Engie,Eteria, Lombardini22, Microsoft, NTT Data, W2 Advisor, Renovo, Valtellina, la Communityè una piattaforma cross-settoriale pensata per riunire i principali attori della filiera estesa dei dati. Il suo obiettivo è sviluppare scenari, strategie e politiche in grado di sostenere la crescita del settore e contribuire a posizionare l'Italia come punto di riferimento a livello europeo e globale.: la crescita del mercato dei data center può generare valore economico e posti di lavoro qualificati, ra?orzando la competitività del Paese. Ma perché questo potenziale si traduca in realtà, è necessario intervenire su tre fronti chiave: energia, autorizzazioni e filiera industriale. L'allungamento del time to power rischia di rallentare investimenti essenziali, mentre il permitting frammentato e una filiera ancora poco integrata faticano a sostenere le richieste dei grandi operatori internazionali.”“In Italia, in particolare, Milano sta dimostrando di poter competere con i principali hub europei, ma serve una visione nazionale che renda l'intero Paese attrattivo. Per riuscirci, occorre un'azione coordinata tra istituzioni, utility, imprese e sviluppatori: solo così potremo trasformare questa dinamica di mercato in un vantaggio strategico per il sistema Italia”.