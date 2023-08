EdiliziAcrobatica, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha(a 24 euro per azione da 25 euro) e il(Buy) su, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato di aver chiuso ilcon ricavi prodotti consolidati pari a 78,6 milioni di euro, in crescita del 5,7% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.Gli analisti affermano che i, confermano le loro previsioni per una una top-line 2023 a 161,8 milioni di euro (+20,4%), ma la performance dell'Italia (al di sotto delle aspettative) e della controllata Energy (superiore alle aspettative) li ha portati a rivedere le stime sulla redditività 2023.Infatti, le attività svolte dalla controllata Energy sono prevalentemente esternalizzate, e quindi meno remunerative rispetto al core business. Dato che le tendenze osservate per entrambi i business dovrebbero continuare nel secondo semestre, TP ICAP Midcap ha(rispetto ai 32,3 milioni di euro precedenti), portando a un margine del 18,3%.