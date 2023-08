MARR, ricavi primo semestre superano 1 miliardo

MARR

(Teleborsa) - I primi sei mesi del 2023 si chiudono per il gruppo, società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e nonfood, condi Euro, pari a 1.003,2 milioni di Euro, in crescita rispetto agli 874,3 milioni di Euro dello stesso periodo dell’anno precedente.Confermato ilcon il margine operativo lordo ( EBITDA ) consolidato pari a 53,4 milioni di Euro rispetto ai 35,0 milioni del 2022 e ai 56,3 milioni ante pandemia del 2019. L’di periodo è di 34,7 milioni di Euro e si confronta con i 18,3 milioni del primo semestre 2022 (42 milioni di Euro nel 1° semestre 2019).Alla fine dei primi sei mesi del 2023 l’, che risente di maggiori oneri finanziari netti per effetto dell’aumento del costo del denaro a partire dalla seconda metà del 2022, si attesta a 18,7 milioni di Euro e si confronta con i 10,5 milioni del primo semestre 2022.L’al 30 giugno 2023 è di 250,1 milioni di Euro e si confronta con i 270,6 milioni del 31 marzo 2023 e i 228,7 milioni della fine del primo semestre 2022.