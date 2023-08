Mercati europei cauti in attesa dei payroll statunitensi

MPS

(Teleborsa) -dopo che in Germania gli ordini all'industria sono cresciuti più delle attese a giugno (+7% m/m dopo il +6,4% del mese precedente), ma il. Il focus odierno sarà infatti sull', atteso registrare un aumento degli occupati non agricoli di 200 mila unità, dopo le 209 mila di giugno (un minimo da dicembre 2021).Sul fronte, ieri(membro del comitato esecutivo e prossimo governatore di Banca d'Italia) ha sostenuto in un discorso la superiorità di un approccio basato sulla persistenza piuttosto che sul livello della restrizione.Intanto, a Milano, anche se ha rallentato rispetto alla fiammata iniziale, dopo che ha chiuso il secondo trimestre con un utile di 383,3 milioni di euro, in crescita del 62,6% rispetto al trimestre precedente e ben sopra il consensus di 217 milioni fornito dalla banca. L'AD Lovaglio ha parlato di una banca "sulla buona strada per superare il target di 1 miliardo di euro di utile netto nell'intero anno,".L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 81,69 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +166 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,25%.poco mosso, che mostra un +0,15%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,04%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,39%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.748 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.774 punti. Poco sopra la parità il(+0,22%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,38%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,27%. Buona performance per, che cresce del 2,19%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,98%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,87%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,25%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,03%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+4,26%),(+3,93%),(+3,72%) e(+2,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,76%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,01%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,08%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.