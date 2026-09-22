Milano chiude in frazionale ribasso in un'Europa cauta

(Teleborsa) - Chiusura cauta per le principali Borse di Eurolandia, con Piazza Affari in calo
. A Milano fanno meglio STM
, Prysmian
, Campari
e Lottomatica
, mentre in coda Poste Italiane
, Fineco
, Telecom Italia
e Generali
. Negli USA, sostanzialmente stabile l'S&P-500
. Cresce l'attesa per l'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping
previsto in settimana. Il presidente cinese sarà negli Stati Uniti dal 23 al 25 settembre e il vertice tra Xi e Trump è previsto per giovedì 24 settembre a Washington.
Sul fronte macro sono giugni segnali di peggioramento
per la fiducia dei consumatori europei a settembre
. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea, ha evidenziato che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo, in peggioramento a -16,5 punti rispetto ai -15,5 di agosto. Il dato è anche peggiore anche alle attese degli analisti che stimavano -16 punti.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,80% e continua a trattare a 91,63 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +88 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,33%. Tra i mercati del Vecchio Continente
piatta Francoforte
, che tiene la parità, sostanzialmente debole Londra
, che registra una flessione dello 0,29%, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,53%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che archivia la giornata sotto la parità a 54.730 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,39%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,1%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente STMicroelectronics
, che vanta un incisivo incremento del 4,37%.
Ben impostata Prysmian
, che mostra un incremento del 2,54%.
Tonica Campari
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,95%.
In luce Lottomatica
, con un ampio progresso dell'1,64%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Poste Italiane
, che ha archiviato la seduta a -3,97%.
Scivola Fineco
, con un netto svantaggio del 3,69%.
In rosso Telecom Italia
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,34%.
Spicca la prestazione negativa di Generali Assicurazioni
, che scende del 3,30%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, SOL
(+3,30%), OVS
(+3,30%), ERG
(+3,01%) e Intercos
(+2,80%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su WIIT
, che ha chiuso a -5,06%. Moltiply Group
scende del 3,34%.
Calo deciso per D'Amico
, che segna un -3,25%.
Sotto pressione Banca Ifis
, con un forte ribasso del 2,50%.