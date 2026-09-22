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Milano chiude in frazionale ribasso in un'Europa cauta

Commento, Finanza, Spread
Milano chiude in frazionale ribasso in un'Europa cauta
(Teleborsa) - Chiusura cauta per le principali Borse di Eurolandia, con Piazza Affari in calo. A Milano fanno meglio STM, Prysmian, Campari e Lottomatica, mentre in coda Poste Italiane, Fineco, Telecom Italia e Generali. Negli USA, sostanzialmente stabile l'S&P-500. Cresce l'attesa per l'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping previsto in settimana. Il presidente cinese sarà negli Stati Uniti dal 23 al 25 settembre e il vertice tra Xi e Trump è previsto per giovedì 24 settembre a Washington.

Sul fronte macro sono giugni segnali di peggioramento per la fiducia dei consumatori europei a settembre. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea, ha evidenziato che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo, in peggioramento a -16,5 punti rispetto ai -15,5 di agosto. Il dato è anche peggiore anche alle attese degli analisti che stimavano -16 punti.

Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,80% e continua a trattare a 91,63 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +88 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,33%.

Tra i mercati del Vecchio Continente piatta Francoforte, che tiene la parità, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,29%, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con il FTSE MIB che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,53%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che archivia la giornata sotto la parità a 54.730 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,39%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,1%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente STMicroelectronics, che vanta un incisivo incremento del 4,37%.

Ben impostata Prysmian, che mostra un incremento del 2,54%.

Tonica Campari che evidenzia un bel vantaggio dell'1,95%.

In luce Lottomatica, con un ampio progresso dell'1,64%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Poste Italiane, che ha archiviato la seduta a -3,97%.

Scivola Fineco, con un netto svantaggio del 3,69%.

In rosso Telecom Italia, che evidenzia un deciso ribasso del 3,34%.

Spicca la prestazione negativa di Generali Assicurazioni, che scende del 3,30%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, SOL (+3,30%), OVS (+3,30%), ERG (+3,01%) e Intercos (+2,80%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su WIIT, che ha chiuso a -5,06%.

Moltiply Group scende del 3,34%.

Calo deciso per D'Amico, che segna un -3,25%.

Sotto pressione Banca Ifis, con un forte ribasso del 2,50%.

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