Trump in Tribunale a Washington si dichiara "non colpevole"

(Teleborsa) -è comparso ieri sera on Tribunale, per la terza volta in pochi mesi, dichiarandosimosse a suo carico. Stavolta per aver tentato di alterare i risultati delle elezioni Presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden, e per aver orchestrato, avvenuto il 6 gennaio 2021.Come previsto eranomosso dal Procuratore federale Jack Smith: cospirazione, frode, attentato alla costituzione, ostacolo alla giustizia.Trump è arrivato a Washington con il suoe poi in auto in Tribunale, dove è entrato senza rispondere a domande circondato dai suoi legali. A pochi metri il suo accusatore, il, che lo ha condotto in tribunale per la terza volta: le prime due per l'accusa di aver trafugato documenti top secret del Pentagono e per aver tentato di corrompere la pornostar Stormy Daniels., poi l'ex Presidente si è di nuovo recato in aeroporto., una persecuzione condotta da un avversario politico contro qualcuno che è avanti nei sondaggi. Non possiamo permettere che questo accada", ha affermato Trump lasciando il Tribunale.Nel corso dell'udienza ilha rivolto a Trump alcune domande, sulle sue generalità e sull'assunzione di stupefacenti, poi ha letto i capi d'accusa a suo carico ed il tycoon si è dichiarato "non colpevole". Il magistrato ha quindi. Una data che si interseca con l'altra udienza del 23 agosto per le carte segrete nascoste a Mar-a-Lago e con le scadenze elettorali.