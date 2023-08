CD&R acquista la società di packaging Veritiv in deal da 2,3 miliardi di dollari

Veritiv Corporation

(Teleborsa) -, distributore statunitense leader di imballaggi, soluzioni per strutture e prodotti di stampa, ha, importante società di private equity statunitense. In base ai termini dell'accordo, ciascuna azione ordinaria di Veritiv avrà diritto a ricevere 170 dollari per azione in contanti, che rappresenta un premio di quasi il 31% rispetto alla media ponderata del volume di 30 giorni di Veritiv, in un deal da 2,4 miliardi di dollari.Avendo stabilito che l'offerta è nel migliore interesse della società e dei suoi azionisti, il consiglio di amministrazione di Veritiv ha votato all'unanimità per approvare la transazione edella transazione."Questo- ha affermato il CEO Sal Abbate - L'interesse di CD&R per la nostra azienda è una testimonianza del duro lavoro, dell'innovazione e della dedizione del nostro team. Alimentati da questa partnership, continueremo ad evolverci verso il nostro massimo potenziale, offrendo soluzioni innovative e sostenibili ai nostri clienti oggi e in futuro".La transazione rimane soggetta all'approvazione degli azionisti e ad altre consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione delle necessarie approvazioni normative, e dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2023. Al completamento della transazione, Veritive le sue azioni non saranno più quotate in nessun mercato pubblico.