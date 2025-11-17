Milano 14:12
CD&R acquista Sealed Air per 10,3 miliardi di dollari

Finanza
(Teleborsa) - Sealed Air, fornitore statunitense di soluzioni per il confezionamento alimentare e protettivo, ha stipulato un accordo definitivo per essere acquisita da fondi affiliati a CD&R, colosso del private equity con una profonda esperienza nei settori industriale e del packaging, in una transazione interamente in contanti con un enterprise value di 10,3 miliardi di dollari.

In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Sealed Air riceveranno 42,15 dollari in contanti per azione. Ciò rappresenta un premio del 41% rispetto al prezzo invariato delle azioni di Sealed Air al 14 agosto 2025 e un premio del 24% rispetto al VWAP a 90 giorni di Sealed Air al 12 novembre 2025.

"Dopo un'attenta analisi delle alternative strategiche nell'ultimo anno, il board è fiducioso che questa transazione generi un valore significativo e sia nel migliore interesse dei nostri azionisti e della società - ha dichiarato Henry Keizer, presidente di Sealed Air - Inoltre, questa transazione rappresenta la realizzazione di un valore immediato e certo per gli azionisti di Sealed Air a un premio sostanziale e consente alla società di realizzare la sua visione strategica a lungo termine".

"Sealed Air è un'azienda globale eccezionale, con un team dirigenziale di talento, franchising leader e fondamentali di base interessanti - ha affermato Rob Volpe, partner di CD&R - L'azienda vanta solide basi nella sua leadership di settore, una base di dipendenti motivata, solide relazioni con clienti e fornitori, un portafoglio prodotti differenziato e una comprovata capacità operativa".

La transazione dovrebbe concludersi a metà del 2026. In base ai termini dell'accordo, Sealed Air può sollecitare attivamente ulteriori proposte di acquisizione da terze parti durante un periodo di "go-shop" di 30 giorni dalla firma dell'accordo, con ulteriori 15 giorni per negoziare un accordo definitivo con le parti qualificate.

Al completamento dell'operazione, la sede centrale di Sealed Air rimarrà a Charlotte, nella Carolina del Nord. Sealed Air diventerà una società privata e le sue azioni non saranno più quotate alla Borsa di New York al termine dell'operazione.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
