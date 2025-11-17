CD&R acquista Sealed Air per 10,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Sealed Air
, fornitore statunitense di soluzioni per il confezionamento alimentare e protettivo, ha stipulato un accordo definitivo per essere acquisita da fondi affiliati a CD&R
, colosso del private equity con una profonda esperienza nei settori industriale e del packaging, in una transazione interamente in contanti con un enterprise value di 10,3 miliardi di dollari
.
In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Sealed Air riceveranno 42,15 dollari in contanti per azione. Ciò rappresenta un premio del 41% rispetto al prezzo invariato delle azioni di Sealed Air al 14 agosto 2025 e un premio del 24% rispetto al VWAP a 90 giorni di Sealed Air al 12 novembre 2025.
"Dopo un'attenta analisi delle alternative strategiche nell'ultimo anno, il board è fiducioso che questa transazione generi un valore significativo e sia nel migliore interesse dei nostri azionisti e della società - ha dichiarato Henry Keizer, presidente di Sealed Air
- Inoltre, questa transazione rappresenta la realizzazione di un valore immediato e certo per gli azionisti di Sealed Air a un premio sostanziale e consente alla società di realizzare la sua visione strategica a lungo termine".
"Sealed Air è un'azienda globale eccezionale, con un team dirigenziale di talento, franchising leader e fondamentali di base interessanti - ha affermato Rob Volpe, partner di CD&R
- L'azienda vanta solide basi nella sua leadership di settore, una base di dipendenti motivata, solide relazioni con clienti e fornitori, un portafoglio prodotti differenziato e una comprovata capacità operativa".
La transazione dovrebbe concludersi a metà del 2026. In base ai termini dell'accordo, Sealed Air può sollecitare attivamente ulteriori proposte di acquisizione da terze parti durante un periodo di "go-shop" di 30 giorni
dalla firma dell'accordo, con ulteriori 15 giorni per negoziare un accordo definitivo con le parti qualificate.
Al completamento dell'operazione, la sede centrale di Sealed Air rimarrà a Charlotte, nella Carolina del Nord. Sealed Air diventerà una società privata e le sue azioni non saranno più quotate alla Borsa di New York
al termine dell'operazione.(Foto: Scott Graham su Unsplash)