Equita premia i conti di MPS, titolo amplia rally

Banca MPS

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 6,44% sui valori precedenti, confermando l'impostazione rialzista della prima parte della mattina.A fare da assist alle azioni contribuisce la. Gli analisti apprezzano i numeri della semestrale e i commenti rilasciati in conference dall’amministratore delegato Lovaglio.La banca senese ha chiuso il secondo trimestre con un utile di 383,3 milioni di euro, in crescita del 62,6% rispetto al trimestre precedente e ben sopra il consensus di 217 milioni fornito dall'istituto di credito. L'AD Lovaglio ha parlato di una banca "sulla buona strada per superare il target di 1 miliardo di euro di utile netto nell'intero anno, in anticipo rispetto ai target del piano industriale".Equita conferma il giudizio "hold" sul titolo MPS e alza del 3% il target price portandolo a 3,30 euro rispetto ai 2,69 euro delle attuali quotazioni.