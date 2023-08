Svas Biosana, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Svas Biosana

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il(aper azione da 17,4 euro) e il confermato il) su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato di aver chiuso ilcon un fatturato consolidato pari a 55 milioni di euro, in crescita del 25,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.Gli analisti si attendono "un altrettanto forte" secondo semestre, sostenuto dal possibile contributo delle nuove linee lanciate nell'Est Europa. Tenendo conto del significativo investimento in conto capitale e dell'aumento del fabbisogno di capitale circolante nei prossimi 2-3 anni, larispettivamente a 24 milioni (rispetto a 18 milioni) e 25 milioni (rispetto a 13 milioni), pur rimanendo ampiamente sotto controllo (1.7x stimato per 2023).Oltre a queste modifiche, TP ICAP Midcap ha cautamente aggiunto unalla valutazione, tenendo conto della, come avviene attualmente per tutte le small cap. A seguito di questi aggiustamenti, il target price è stato declassato, ma dato il forte upside potenziale la raccomandazione è stata ribadita."Nonostante questi cambiamenti, legati esclusivamente ad un contesto borsistico penalizzante per le small cap, i risultati della società continuano a dimostrare di avere une di operare in un mercato vivace - si legge nella ricerca - Questi fattori ci danno fiducia che la società avrà buone performance alla fine dell'anno e negli anni a venire".