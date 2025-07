Franchi Umberto Marmi, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (dai precedenti 7,10 euro) ilsu(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 46%.Gli analisti, dopo la call con il management, scrivono che FUM prevede che l'(rispetto al 2024), insieme a un andamento molto positivo in Australia, sostenuto dalle imminenti modifiche normative - una tendenza monitorata attentamente anche da diversi stati degli Stati Uniti.Il management rimane fiducioso in un graduale, sostenuto dalla ripresa della domanda in Cina, dalle opportunità strutturali in Australia e negli Stati Uniti e dalla stabilità dei margini, nonostante il contesto globale sia ancora instabile.TP ICAP Midcap haa 74,6 milioni di euro/76,6 milioni di euro/79,9 milioni di euro per il 2025-27 (rispetto ai precedenti 82,5 milioni di euro/86,3 milioni di euro/90,5 milioni di euro). La redditività operativa dovrebbe mantenersi, ma il calo del fatturato porta automaticamente a una leggera contrazione dell'utile per azione (EPS).