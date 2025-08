Svas Biosana, ricavi in crescita a 70,4 milioni di euro nel primo semestre

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha registratoconsolidati2025 pari a 70,4 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (58,2 milioni circa) con un incremento double digit dei ricavi consolidati nelle aree a maggiore incidenza di fatturato del gruppo.Tra lesi segnalano: SVAS (commercializzazione di dispositivi medici in Italia) +48,2%; MEDICAL (produzione e vendita di custom pack e medicazioni avanzate) +22,5%; MARK MEDICAL (commercializzazione di dispositivi medici in Europa dell'Est) +28,5%; BORMIA (commercializzazione di dispositivi medici in Europa dell'Est) +27,5%.I ricavi generati dallenel primo trimestre sono pari a 4,3 milioni, di cui 3,1 milioni attribuibili a Hermes Pharma (inclusi in Mark Medical) e 1,2 milioni a Megapharm (inclusi in Bormia)."Nel primo semestre del 2025 abbiamo ottenuto risultati straordinari, consolidando con forza il nostro percorso di crescita - ha commentato l'- Siamo molto soddisfatti di come il nostro modello operativo si stia rivelando solido e capace di sostenere sfide sempre più complesse. La capacità di esecuzione del nostro management è stata fondamentale per il raggiungimento di questi risultati, frutto di un impegno costante e di grande professionalità. Guardiamo con ottimismo alla seconda metà dell'anno".