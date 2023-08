TSMC, investimento da 3,5 miliardi di euro per nuovo stabilimento in Germania

TSMC

Infineon

NXP Semiconductors

(Teleborsa) - Il produttore di chip taiwaneseha annunciato unper la costruzione del suo, in Germania. In particolare, TSMC, Bosch,prevedono un investimento congiunto in European Semiconductor Manufacturing Company (), con sede a Dresda, per fornire servizi avanzati di produzione di semiconduttori.ESMC segna "un passo significativo verso la costruzione di una fabbrica da 300 mm per supportare le future esigenze di capacità dei settori automobilistico e industriale in rapida crescita, con la decisione finale di investimento in attesa della conferma del livello di finanziamento pubblico per questo progetto", si legge in una nota. Il progetto èTSMC prevede che la fabbrica creerà circa 2.000 posti di lavoro professionali diretti ad alta tecnologia. ESMC mira a iniziare la costruzione della fabbrica nella seconda metà del 2024, con l'La joint venture pianificata sarà, soggetta ad approvazioni normative e altre condizioni. Gli investimenti totali dovrebbero superare i 10 miliardi di euro costituiti da apporto di capitale, debito e forte sostegno da parte dell'Unione Europea e del governo tedesco. Il fab sarà gestito da TSMC."Questo investimento a Dresda dimostra l'impegno di TSMC nel servire le capacità strategiche e le esigenze tecnologiche dei nostri clienti, e siamo entusiasti di questa opportunità di approfondire la nostra partnership di lunga data con Bosch, Infineon e NXP - ha affermato CC Wei, amministratore delegato di TSMC -, in particolare nei settori automobilistico e industriale, e non vediamo l'ora di dare vita a tali innovazioni sulla nostra tecnologia avanzata del silicio con il talento in Europa".