E-Globe quotata su EGM. Scilanga: rafforzamento Climamarket e M&A

(Teleborsa) -è da oggi(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. E-Globe è una PMI attiva dal 2009 in Italia nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di, servizi e accessori, con particolare attenzione ai prodotti della green economy. Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dai produttori nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali fisici (store proprietario di Cirò Marina - KR -) e online (piattaforma Climamarket di proprietà) attraverso i canali di vendita B2C e B2B.E-Globe rappresenta lasu EGM e la quarantaquattresima quotazione del 2023 suIn fase di collocamento E-Globe ha, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di greenshoe. In caso di integrale esercizio di greenshoe, l’importo complessivo raccolto sarà di 5,2 milioni di euro."Essere quotati ci riempie di orgoglio e rappresenta per noi il raggiungimento di unin grado di affiancarsi ed integrarsi al canale di vendita diretta, con particolare attenzione ai prodotti della green economy", ha commentatodi E-Globe."I proventi della raccolta saranno destinati ad, al miglioramento dell'infrastruttura IT e all'efficientamento della rete di installazione - ha aggiunto - La nostra ambizione è quella di promuovere e sviluppare soluzioni termoidrauliche ed impianti innovativi ad alta efficienza energetica, con uno sguardo al futuro tenendo a mente il profondo legame tra uomo e natura".