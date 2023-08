UE, in Italia il tasso più basso di occupazione tra neodiplomati e neolaureati

(Teleborsa) - Nel 2022, l'di età compresa tra 20 e 34 anni nell'era, secondo dati Eurostat. Dal 2014 al 2022, il tasso di occupazione per questo gruppo (ISCED 2011 levels 3-8, secondo la più comune classificazione internazionale) è aumentato di 7 punti percentuali (pp), mostrando una costante tendenza al rialzo interrotta solo dalla pandemia di COVID-19.Il tasso di occupazione nel 2022 ha segnato un, superando il precedente massimo dell'81% raggiunto nel 2018, tasso che era rimasto invariato nel 2019.Il tasso di occupazione dei "graduate"è stato costantemente superiore a quello delle. Tuttavia, nel 2022, il divario si è ridotto a 2 punti percentuali, segnando la disparità minore registrata nell'arco di otto anni dal 2014 al 2022."Le disparità nei tassi di occupazione possono essere spiegate dalla, in quanto vi sono differenze nella domanda del mercato del lavoro - spiega Eurostat - Le donne e gli uomini tendono a studiare campi diversi: ad esempio, una percentuale maggiore di studenti di scienze e tecnologia tende ad essere di sesso maschile".Nel 2022, a livello nazionale, i tassi di occupazione dei neodiplomati o neolaureati erano più alti in Lussemburgo e Paesi Bassi (entrambi 93%), Germania (92%) e Malta (91%). Isono stati segnalati in(65%), Grecia (66%) e Romania (70%).