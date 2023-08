Scuola, stipendi docenti fanalino di coda in Europa

(Teleborsa) -, oltre che sottopagati,. La denunci arriva ancora dall', il giovane sindacato della scuola guidato da Marcello Pacifico, in un periodo in cui è caldo il dibattito sul salario minimo. A penalizzare i docenti italiani, più dei colleghi europei, è ilintervenuto tra il 2008 e il 2018, malgrado il recente, che ha prodotto incrementi sopra l’inflazioneGli stipendi degli insegnanti italiani, in base all'elaborato dalla banca online N26, figurano tra gli ultimi in Europa, alsu 50 Paesi, conmedi l’anno percepiti, dietro la(29mila euro) e molto arretrati rispetto alla(30mila euro) ed alla(43mila euro). A dominare la classifica europea è la, dove i docenti percepiscono uno stipendio lordo di 51mila euro l’anno, mentre fuori dall’Ue si segnala la, dove si guadagnano quasi 80mila euro annui, con un divario impressionante rispetto al resto d’Europa."Alla luce di questi dati, la politica dopo le promesse elettorali deve rispondere: sarebbe bene quindi che subito si recuperi il costo della vita ancora ben superiore al livello stipendiale di chi lavora nel comparto Istruzione", commenta, aggiungendo "l'’ideale è che subito dopo la pausa estiva, il Governo stanzi le risorse utili per garantire aumenti significativi nella Legge di Bilancio di fine anno"."Si parla tanto di salario minimo ma quello dei docenti e Ata italiani rimane tra i più bassi tra gli stati economicamente sviluppati e questo non è accettabile", conclude Pacifico.Considerando che gli ultimi aumenti contrattuali arrivano al 2021, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale,del personale della scuola - docente, educativo ed ATA - unallineata all'inflazione per il 2022 e 2023 ed il presidente Pacifico ricorda che la richiesta serve anche per recuperare il famoso anno 2013 non considerato ai fini della carriera.