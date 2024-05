Scuola, Anief: gli stipendi di docenti e Ata rimangono tra i più bassi d’Europa

(Teleborsa) - In Italia glirisultano tra i più bassi rispetto alla media europea, tuttavia da un recente studio internazionale, realizzato da Ocse Talis e diffuso da Invalsi, risulta che c’è chi sta peggio di noi, soprattutto ad inizio carriera e dopo 15 anni di anzianità: con 28.113 euro di stipendio medio annuo, ildell’insegnante italiano produrrebbe un potere di acquisto accettabile. Il gap si evidenzia invece a fine carriera. Avvicinandosi al pensionamento, quando i docenti arrivano a percepire in media poco più di 40.000 euro annui, il potere d'acquisto dei nostri insegnanti si affloscia, soprattutto se consideriamo i 48.876 euro della, i 55.497 euro del, i 60.947 euro dell', per non parlare deidove si arriva anche a 100.000 euro. In un contesto così difficile, è chiaro che si deve fare del tutto per innalzare lo stipendio. Anche attraverso il giudice del lavoro.È quello che ha deciso di fareper tutelare tutti i docenti e il personale Ata con contratto “breve e saltuario”: l’Ufficio Studi del giovane sindacato ha calcolato che c’è un’indennità per docenti e Ata che manca in busta paga e varia tre le 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dei livelli di anzianità. “È sempre più assodato – ha detto, presidente nazionale- che il salario accessorio rappresenti un diritto dei lavoratori. Non si comprende perché Rpd per i docenti e Cia per il personale Ata con contratti ‘brevi’ comportino una esclusione, visto che lavoro e responsabilità sono identiche a quelle dei lavoratori di ruolo”.Di recente, laha ribadito il concetto, con un’altra Ordinanza esemplare resa pubblica pochi giorni fa: la rilevante disposizione favorevole - ottenuta da legali Anief e che si somma ad altre delle Suprema Corte, come la n. 20015 del 27.7.201, oltre che alla direttiva 1999/70/CE - conferma in pieno il diritto dei supplenti brevi a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dei livelli di anzianità: secondo i giudici di Cassazione, questospetta anche ai supplenti che abbiano sottoscritto un contratto di uno o più giorni. Sarebbe bene, quindi, che ogni supplente o ex supplente breve interrompa i termini di prescrizione, inviando una diffida tramite Anief, e ricorra al più presto in tribunale per farsi restituire i soldi negati, che a livello di arretrati possono superare i 3.000 euro annui.Nell’ultima Ordinanza della Corte di Cassazione, gli alti giudici spiegano che su questa negazione di voce stipendiale vale “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”, la quale “attribuisce al comma la “” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”. E siccome, continua la Cassazione, “è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa”, non vi è dubbio che la Rpd debba essere assegnata a tutti i supplenti.“Come risarcimento – continua Pacifico – si può arrivare a superare, negli ultimi 5 anni, la cifra di. È importante richiederlo nel rispetto delle direttive europee”. Per presentare ricorso con Anief, forti della sentenza della Cassazione, occorre andare nel sito internet Anief, sezione ricorsi, e cercare la voce RPD - retribuzione professionale docenti o CIA - contributo individuale accessorio, così da avviare le attività con i legali convenzionati”, conclude il leader del giovane sindacato.Il giovane sindacato ricorda che secondo la Corte di Cassazione la Retribuzione professionale del docente, come pure la, “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già assunti a tempo indeterminato.