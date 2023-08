USA, SEC multa revisori in connessione a quotazione Akazoo

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato(società di revisione con sede a Londra), il suo CEOe il revisore seniorper la carente revisione della società di streaming musicale. Crowe UK, Bostock e Stallabrass hanno concordato di saldare le accuse della SEC.Secondo l'ordine della SEC, Crowe UK ha emesso undi Akazoo. Tuttavia, dopo che Akazoo si è quotata a settembre 2019 tramite fusione con una SPAC, è emerso che i rendiconti finanziari della società del 2018, quando Akazoo aveva in realtà solo entrate trascurabili.L'ordinanza rileva che Crowe UK ha affermato di aver condotto l'audit del 2018 in conformità con gli standard del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) quando, in realtà, il suosugli standard PCAOB. Inoltre, l'ordinanza rileva che il gruppo di audit ha trascurato i segnali d'allarme quando, ad esempio,quando Akazoo ha presentato accordi falsi e lettere di conferma non autentiche. L'ordinanza rileva che Crowe UK ha rilasciato dichiarazioni false quando ha affermato che Akazoo ha presentato correttamente i suoi rendiconti finanziari."L'incapacità di Crowe UK di controllare adeguatamente Akazoo ha contribuito all'aria di legittimità che ha consentito ad Akazoo di diventare una società quotata in borsa - ha affermato Eric Werner, direttore regionale dell'ufficio di Fort Worth -, in particolare quelli i cui fallimenti professionali consentono alle frodi finanziarie di entrare nei nostri mercati pubblici".Senza ammettere o negare le conclusioni della SEC, Crowe UK, Bostock e Stallabrass hanno concordato di saldare le accuse e pagare, rispettivamente.