Cementir, Intesa conferma target price e Buy

Intesa Sanpaolo

Cementir Holding

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione) e la) sul titolo, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, dopo la diffusione dei risultati del primo semestre 2023 . Gli analisti scrivono che la resilienza dei prezzi dovrebbe continuare a sostenere la crescita dei ricavi, ma il rallentamento dei volumi di vendita, la volatilità dei cambi e la possibile debolezza del mercato degli edifici residenziali/commerciali suggeriscono, oltre a giustificare in parte uno sconto superiore alle media storica rispetto ai peers.A seguito dei risultati annunciati del primo semestre 2023, Intesa Sanpaolo ha aumentato le stime EBITDA 2023-25, rispettivamente dell'8,7%, 4,5% e 0,9%. Tuttavia, ha adottato una posizione più prudente stimando uncome tendenza delle vendite nei paesi nordici (che rappresentano circa il 50% del risultato EBITDA del gruppo), dell'attuale sfavorevole contesto di tassi di interesse che potrebbe continuare a impattare sul mercato dell'edilizia residenziale/commerciale, e della continua volatilità di alcune valute (come NOK, SEK e TRY)."Nella nostra valutazione aggiornata dei multipli, abbiamoche applichiamo a Cementir al 37,6%, che è il livello più alto toccato nel periodo di 17 anni sotto il nostro monitoraggio (rispetto al 26,9% nello stesso periodo nel nostro ultimo rapporto), per riflettere le preoccupazioni", si legge nella ricerca.