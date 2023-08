UE, entra in vigore nuova legge su batterie: più sostenibili, circolari e sicure

(Teleborsa) - Una nuova legge per garantire che le batterie siano raccolte, riutilizzate e riciclate in Europa entra in vigore oggi. Ilgarantirà che, in futuro, le batterie abbiano un'impronta carbonica ridotta, utilizzino sostanze nocive minime, necessitino di meno materie prime provenienti da paesi terzi e siano raccolte, riutilizzate e riciclate in larga misura in Europa. Ciò – spiega lain una nota – sosterrà il passaggio a un'economia circolare, aumenterà la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime ed energia e rafforzerà l'autonomia strategica dell'UE.In linea con le ambizioni di circolarità del, il regolamento sulle batterie è il primo atto legislativo europeo che adotta un approccio basato sull'intero ciclo di vita in cui l'approvvigionamento, la fabbricazione, l'uso e il riciclaggio sono affrontati e sanciti in un'unica legge. Le batterie – sottolinea la Commissione Ue – sono una tecnologia chiave per guidare la transizione verde, sostenere la mobilità sostenibile e contribuire alla neutralità climatica entro il 2050. A tal fine, a partire dal 2025, il regolamento introdurrà gradualmente requisiti di dichiarazione, classi di prestazione e limiti massimi sull'impronta carbonica dei veicoli elettrici, dei mezzi di trasporto leggeri (come e-bike e scooter) e delle batterie industriali ricaricabili. Il regolamento sulle batterie garantirà che le batterie immesse nel mercato unico dell'UE possano contenere solo una quantità limitata di sostanze nocive necessarie. Le sostanze potenzialmente nocive utilizzate nelle batterie saranno riesaminate periodicamente.Glisaranno introdotti gradualmente a partire dal 2025. Tutti i rifiuti di batterie raccolti dovranno essere riciclati e dovranno essere raggiunti livelli elevati di recupero, in particolare per quanto riguarda lecome il cobalto, il litio e il nichel. Ciò garantirà che i materiali preziosi vengano recuperati al termine della loro vita utile e riportati nell'economia adottando obiettivi più rigorosi per l'efficienza del riciclaggio e il recupero dei materiali nel tempo.A partire dal 2027, i consumatori saranno in grado diin qualsiasi momento del ciclo di vita. Ciò estenderà la vita di questi prodotti prima del loro smaltimento finale, incoraggerà il riutilizzo e contribuirà alla riduzione dei rifiuti post-consumo. Per aiutare i consumatori a prendere decisioni informate su quali batterie acquistare, i dati chiave saranno forniti su un'etichetta. Unfornirà l'accesso a un passaporto digitale con informazioni dettagliate su ogni batteria che aiuterà i consumatori e in particolare i professionisti lungo la catena del valore nei loro sforzi per rendere l'economia circolare una realtà per le batterie.Ai sensi deglile imprese devono individuare, prevenire e affrontare i rischi sociali e ambientali legati all'approvvigionamento, alla trasformazione e al commercio di materie prime come litio, cobalto, nichel e grafite naturale contenute nelle loro batterie. Il previsto aumento massiccio della domanda di batterie nell'UE non dovrebbe contribuire a un aumento di tali rischi ambientali e sociali.I lavori si concentreranno ora sull'e sulla redazione del diritto derivato (atti di esecuzione e delegati) che prevedono norme più dettagliate.Dal 2006 le batterie e i rifiuti di batterie sono disciplinati a livello dell'UE a norma dellaLa Commissione ha proposto di rivedere la presente direttiva nel dicembre 2020 a causa delle nuove condizioni socioeconomiche, degli sviluppi tecnologici, dei mercati e degli usi delle batterie. LaSi prevede un aumento di 14 volte a livello mondiale entro il 2030 e l'UE potrebbe rappresentare il 17% di tale domanda. Ciò è dovuto principalmente all'elettrificazione dei trasporti. Tale crescita esponenziale della domanda di batterie porterà ad un aumento equivalente della domanda di materie prime, quindi la necessità di ridurre al minimo il loro impatto ambientale.Nel 2017 la Commissione ha lanciato l'per costruire una catena del valore delle batterie innovativa, sostenibile e competitiva a livello mondiale in Europa e garantire l'approvvigionamento di batterie necessarie per la decarbonizzazione dei settori dei trasporti e dell'energia.