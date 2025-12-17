Milano 17:35
Auto, Volkswagen avvia la produzione di batterie Made in Europe: PowerCo parte da Salzgitter
(Teleborsa) - PowerCo, società del gruppo Volkswagen , ha avviato la produzione di batterie nella gigafactory di Salzgitter, segnando l’avvio delle prime celle "unified cell" progettate, sviluppate e prodotte interamente in Europa dal gruppo tedesco. Le batterie sono basate su celle standardizzate per formato e processi, pensate per essere utilizzate su più modelli e marchi, con chimiche differenziate in base a costi, autonomia e prestazioni. Le prime celle saranno consegnate ai brand del gruppo per i test su strada, con il debutto previsto nel 2026 su modelli Volkswagen, Skoda, Seat e Cupra.

L’avvio della produzione arriva all’indomani della decisione della Commissione europea di rivedere le regole sulle emissioni auto, aprendo anche a motorizzazioni ibride e a carburanti alternativi. "La gigafactory di PowerCo a Salzgitter invia un forte segnale tecnologico all’Europa", ha dichiarato il Ceo di Volkswagen Oliver Blume, sottolineando come il progetto rafforzi l’indipendenza e la posizione competitiva del gruppo.

PowerCo punta a coprire circa il 50% del fabbisogno di batterie del gruppo Volkswagen. La prima batteria prodotta a Salzgitter, basata su tecnologia Nmc, offre circa il 10% di densità energetica in più rispetto alle celle precedenti ed è abbinata al sistema cell-to-pack.

La capacità produttiva salirà gradualmente fino a 20 GWh annui, con possibilità di espansione a 40 GWh, mentre lo stabilimento fungerà da impianto guida per le future gigafactory in Spagna e Canada.
