Auto, Volkswagen avvia la produzione di batterie Made in Europe: PowerCo parte da Salzgitter

Volkswagen

(Teleborsa) -, società del gruppo, ha avviato lanelladi, segnando l’avvio delle prime celle "" progettate, sviluppate e prodotte interamente indal gruppo tedesco. Le batterie sono basate su celle standardizzate per formato e processi, pensate per essere utilizzate su più modelli e marchi, con chimiche differenziate in base a costi, autonomia e prestazioni. Le prime celle saranno consegnate ai brand del gruppo per i test su strada, con il debutto previsto nel 2026 su modelli Volkswagen, Skoda, Seat e Cupra.L’avvio della produzione arriva all’indomani della decisione delladi rivedere le regole sulle, aprendo anche a motorizzazioni ibride e a carburanti alternativi. "La gigafactory di PowerCo a Salzgitter invia un forte segnale tecnologico all’Europa", ha dichiarato il Ceo di Volkswagen, sottolineando come il progetto rafforzi l’indipendenza e la posizione competitiva del gruppo.PowerCo punta a coprire circa il 50% deldi batterie del gruppo Volkswagen. La prima batteria prodotta a Salzgitter, basata su, offre circa il 10% di densità energetica in più rispetto alle celle precedenti ed è abbinata al sistema cell-to-pack.Lasalirà gradualmente fino a 20 GWh annui, con possibilità di espansione a 40 GWh, mentre lo stabilimento fungerà da impianto guida per le future gigafactory in