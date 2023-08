Agenzia Entrate: obiettivo 2,8 miliardi in più da lotta evasione

(Teleborsa) - Un maggior impegno sul recupero di imposte evase che in tre anni, tra il 2022 e il 2025, dovrà portare nelle casse dello Stato 2,8 miliardi di entrate in più. È l'impegno contenuto nella– siglata pochi giorni fa dale dal di e registrata dalla Corte dei Conti lo scorso 17 agosto – che individua gli obiettivi qualitativi e quantitativi – in termini di erogazione dei servizi ai contribuenti e di recupero di gettito da evasione fiscale – che dovrà raggiungere l'Agenzia delle entrate negli anni 2023, 2024 e 2025. Nella Convenzione sono indicate, inoltre, le risorse assegnate per il conseguimento degli obiettivi previsti e le modalità di verifica dei risultati. Nel dettaglio l'Agenzia delle Entrate conferma per quest'anno di puntare ad incassaredi salire a 19,3 miliardi nel 2024 (con un incremento di 400 milioni) e a 19,6 miliardi nel 2025 (altri 300 milioni in più).sarà relativo per 4,25 miliardi ai versamenti dovuti ad accertamenti e controlli, per 6 miliardi alle comunicazioni di irregolarità, per 5,1 miliardi dagli incassi dovuti agli agenti della riscossione e per 2,8 miliardi da attività di promozione della "compliance", cioè di adeguamenti spontanei da parte dei contribuenti ai quali sono state segnalati problemi. Nelquesti valori salgono a 4,6 miliardi per i versamenti da accertamenti e controlli, a 6,2 miliardi per le comunicazioni di irregolarità, a 5,5 miliardi dalle agenzie di riscossione, per 3 miliardi dalla "compliance": in totale 19,3 miliardi che salgono a 19,6 miliardi nelper un maggior apporto (5,8 miliardi) delle entrate incassate tramite gli agenti della riscossione.L'Agenzia delle Entrate – recita la Convenzione – "punterà sulla qualità dei controlli attraverso selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, rese possibili dall'applicazione di– quali lo sfruttamento dei– e dall'". I criteri di attività nella lotta all'evasione prevedono, infatti, anche scambi informativi internazionali. Prevista una successiva verifica sui risultati ottenuti anche con l'uso di intelligenza artificiale e text mining. "L'Agenzia – si legge nella Convenzione con il Mef – monitorerà, inoltre, il comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per verificare nel tempo il loro grado di propensione all'adempimento e, più in generale, per valutare il livello di fedeltà fiscale; sarà incrementata la capacità operativa nell'ottica di favorire il miglioramento della qualità dei controlli, attraverso nuovi strumenti e progetti di analisi avanzata dei dati, l'applicazione di tecniche come l, il machine learning e il text mining".Laè quantificata in base ad alcuni parametri, tra cui: l'incremento dei servizi telematici resi disponibili, la lavorazione dei rimborsi IVA e delle imposte dirette, il numero dei soggetti sottoposti ad analisi congiunta con altre Amministrazioni ai fini della rispettiva attività di controllo, la percentuale delle costituzioni in giudizio presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado.Lediventeranno strumenti sempre più diffusi del fisco italiano. Non sarà più necessario andare fisicamente in un ufficio fiscale ed affrontare le file. La convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il ministero dell'Economia da un'. La convenzione prevede infatti "l'evoluzione, la semplificazione e la diversificazione secondo un'ottica customer oriented dei servizi di assistenza, incrementando il tasso di digitalizzazione e la fruizione dei servizi on line, privilegiando l'utilizzo dei mezzi di erogazione da remoto quali il canale telefonico mediante il consolidamento del sistema di videochiamata, quello telematico, avvalendosi di soluzioni tecnologiche innovative come la condivisione delle schermo, lo scambio documentale all'interno delle sessioni di assistenza e la possibilità di sottoscrizione digitale dei documenti".Si punta anche a nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, ad esempio attraverso piattaforme integrate con altre pubbliche amministrazioni e migliorare ilche diventerà il "metodo ordinario" per dichiarare i redditi al fisco.