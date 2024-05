ING, nuovo buyback da 2,5 miliardi di euro. Utile primo trimestre a 1,58 miliardi

ING

(Teleborsa) - Il gruppoavvia nuovo programma di riacquisto azioni per un valore fino a 2,5 miliardi di euro, "mantenendo l’obiettivo di allineare il nostro capitale ai livelli target". Lo ha annunciato il gruppo bancario olandese, nella nota dei conti, che ha evidenziato unpari a 1,58 miliardi, in calo dello 0,8%, ma superiore agli 1,4 miliardi stimati dagli analisti.L'è pari a 2.293 milioni; il RoE calcolato sugli ultimi 4 trimestri è pari al 14,8% con un CET1 ratio del 14,8%.Lesono balzate dell’11% nel periodo, con "forti contributi sia dal Retail Banking sia dal Wholesale Banking".Aumento di 99.000 primary customers (clienti primari), crescita netta dei depositi core di 13,5 miliardi di euro e crescita netta degli impieghi core di 4,2 miliardi mantenendo il focus sull’efficienza del capitale.Quanto a ING in Italia continua ad acquisire: 29.000 nel primo trimestre del 2024, che portano il totale a 1.234.000 (31/03/24). In crescita anche la, pari a 14,5 miliardi al 31 marzo 2024 e in aumento del 7,7% rispetto all’anno precedente (a/a), grazie in particolare al ritorno di interesse dei risparmiatori per il conto deposito. Bene anche gli, pari a 14,1 miliardi, che hanno fatto segnare una variazione positiva dell’8,4% su base annua.Completa il quadro un– che misura la qualità del portafoglio crediti – pari al 2,13, tra i più bassi nel settore bancario italiano.