Deere alza guidance su utile dopo terzo trimestre positivo

Deere

(Teleborsa) -, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha registrato undi 2,978 miliardi di dollari per ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 luglio), o 10,20 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 1,884 miliardi di dollari, o 6,16 dollari per azione, per il trimestre conclusosi il 31 luglio 2022. Per idell'anno, l'utile netto è stato di 7,797 miliardi di dollari (vs 4,885 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso).Lesono aumentati del 12%, a 15,801 miliardi di dollari, per il terzo trimestre del 2023 e del 24%, a 45,839 miliardi di dollari, per nove mesi. Le vendite nette sono state di 14,284 miliardi di dollari per il trimestre e 41,765 miliardi di dollari per nove mesi, rispetto ai 13,000 e 33,565 miliardi di dollari dell'anno scorso."Come emerge dai nostri ottimi risultati del terzo trimestre, Deere continua a beneficiare die di un ambiente operativo che mostra ulteriori miglioramenti - ha affermato il- Siamo anche aiutati dalla stabilizzazione delle condizioni nella catena di approvvigionamento, dalla corretta esecuzione dei nostri piani aziendali e da una migliore capacità di soddisfare la domanda dei nostri prodotti e servire i clienti".Deereche l'utile netto per l'sarà compreso tra 9,75 e 10 miliardi di dollari (rispetto alle stime precedenti di 9,25-9,50 miliardi di dollari)."Deere èdovuti in gran parte ai fondamentali positivi nei settori agricolo e delle costruzioni e all'impegno incrollabile del team Deere, compresi i nostri concessionari e fornitori - ha aggiunto May - Si prevede che i fondamentali continueranno ad alimentare una solida domanda per le nostre apparecchiature, supportata da una forte posizione di ordini anticipati".