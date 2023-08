American Airlines, piloti approvano nuovo contratto: balzo dello stipendio

American Airlines

(Teleborsa) - L'(APA), che rappresenta i 15.000 piloti di, ha annunciato che i suoi membri hannoche il sindacato e la direzione della compagnia aerea hanno raggiunto il 1° agosto. I piloti hanno approvato il nuovo accordo con un margine del 72,7% a favore, con oltre il 95% dei piloti ammissibili che hanno partecipato al voto."I piloti di American Airlines hanno parlato: è ora di andare avanti con un nuovo accordo di lavoro che fornisca- ha affermato il capitano Ed Sicher, presidente dell'Allied Pilots Association - Questo contratto è un grande primo passo verso il ripristino dei salari, dei benefici e delle regole di lavoro che sono stati persi negli ultimi due decenni mentre la nostra professione era sotto attacco continuo".Ilprevede circa 1,1 miliardi di dollari in pagamenti una tantum immediati e bonus di ratifica; incrementi retributivi annui per la durata del contratto; e miglioramenti a vari benefici e regole di lavoro.In media, i piloti vedranno un, si legge in una nota della APA. In combinazione con gli aumenti dei contributi 401(k) dei piloti e i successivi aumenti salariali ogni maggio, i tassi di compensazione dei piloti aumentano di oltre il 46% durante la durata del contratto. Complessivamente, il nuovo contratto fornirà ai piloti di American Airlinesrispetto all'accordo precedente.