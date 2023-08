Da Manovra a Patto di Stabilità: Giorgetti a 360 gradi al Meeting di Rimini

(Teleborsa) - "Noi come governo ci approcciamo allae "siamo chiamati, poiché facciamo politica, a decidere delle priorità non si potrà tutto" e "certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio bassi, come abbiamo fatto con la decontribuzione, perché l'inflazione riduce enormemente il potere d'acquisto e colpisce come ingiusta tassa in particolare questi redditi, ma dovremo anche utilizzare le risorse a disposizione per promuovere la crescita, per promuovere e premiare chi lavora". Così il ministro dell'Economia,intervenendo al Meeting di Rimini."La prima riflessione riguarda il, nato come misurazione di contabilità nazionale. È un indicatore che non permette di cogliere fenomeni di assoluta importanza. Per esempio, l'economia informale piuttosto che il degrado dell'ambiente diventato tema centrale. Se riflettiamo sulla crescita economica e sullo sviluppo è estremamente opportuno, anche se scontato o banale, aggiungere il termine sostenibile", ha proseguito spiegando che "Il sistema si tiene se le generazioni hanno una continuità e se c'è la solidarietà intergenerazionale".- "La Commissione europea, rispetto a qualche anno fa, ha completamente cambiato paradigma rispetto ad esempio alla clausola generale che non si è applicata in questi anni per il Patto di stabilità e crescita e che forse, spero di no, partirà dal primo gennaio 2024, ha detto il Ministro. "Questa è la posizione negoziale italiana su cui siamo attestati: noi non facciamo un problema di debito o mancata riduzione del debito, ma vogliamo che gli investimenti siano trattati in modo privilegiato e meglio rispetto alle spese correnti. Noi non possiamo, in un momento in cui purtroppo siamo ancora una una situazione eccezionale - ha spiegato il ministro - tornare a delle regole che ignorano la necessità di accompagnare e aiutare famiglie e imprese verso queste grandi trasformazioni che stiamo vivendo. Per questo motivo io vedo i prossimi mesi, con un governo responsabile anche in termini finanziari, ma che chiede all'Europa il senso della storia, altrimenti diventa tutti più complicato". "Nel corso del suo intervento, Giorgetti ha sottolineato che la crescita e lo sviluppo passano "iQuesta dimensione è "centrale nella misura in cui bisogna abituarci a ragionare in modo diverso rispetto a quello che abbiamo fatto dagli anni '70 ad oggi, innescando la crescita alimentando la domanda - ha aggiunto - invece bisogna concentrarsi moltissimo sul lato dell'offerta e anche del lavoro. Il tema dell'offerta del lavoro, della sua qualità e d