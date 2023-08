American Airlines prevede costi maggiori dopo nuovo contratto piloti

American Airlines

(Teleborsa) -ha comunicato che il annunciato ieri sera dalla Allied Pilots Association,. Il nuovo accordo prevede una retribuzione retroattiva per il periodo da gennaio ad aprile 2023. Una spesa di circa 230 milioni di dollari relativa a questa retribuzione retroattiva si rifletterà nei risultati finanziari del terzo trimestre.La società prevede ora che il(cost per available seat mile, excluding fuel and net special items) aumenterà dal 4% al 6% circa neldel 2023, rispetto alla precedente previsione di crescita dal 2% al 4% circa.American Airlines prevede comunque che il suorimarrà nel range individuato in precedenza (ovvero un aumento tra il 2% e il 4% circa rispetto al 2022), in gran parte a causa di cambiamenti nella tempistica prevista di altre voci di spesa.