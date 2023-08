Antitrust, Tar del Lazio conferma la multa a Edison da 3,8 milioni

(Teleborsa) - Una sentenza delha confermato la multa dainflitta dall'nel novembre dello scorso anno adper unacommessa nella pubblicizzazione delle offerte per le utenze di energia elettrica e gas. Secondo l'Autorità le modalità di comunicazione utilizzate da Edison "si connotano da un lato per l'enfatizzazione degli sconti offerti sulla componente energia e dei bonus previsti a seconda della tipologia di offerta sottoscritta nonché della pretesa maggior convenienza rispetto al mercato tutelato e, dall'altro, per la pretermissione dei costi di, che risultano totalmente omessi nei messaggi promozionali inseriti nell'homepage e nelle pagine di snodo del Sito web aziendale".Respinte preliminarmente lesui, i giudici hanno poi ritenuto "pienamente legittime" ledell'Autorità. "La pratica commerciale - si legge nella sentenza - si sviluppava in un periodo di tempo assai delicato, caratterizzato dalla crescita vertiginosa dei prezzi energetici a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, durante la quale era fondamentale rendere immediatamente edotto il consumatore dei costi delle proprie. Viceversa, appare evidente come il professionista abbia utilizzato mezzi di aggancio, evidenziando unicamente (o principalmente) bonus e sconti vari, senza curarsi di rendere altresì disponibile l'informazione relativa al corrispettivo (il cui pagamento costituisce la principale obbligazione assunta dal consumatore)".In tema di, il Tar ha rilevato come per quelle irrogate dall'Agcm "la colpa si presuma, spettando al privato dimostrare il proprio comportamento diligente"; ma "lenon assolvono l'onere probatorio gravante sul professionista, atteso che, sostanzialmente, si limitano a sostenere la bontà delle informazioni fornite al consumatore nella fase d'acquisto".