Roche vola a Zurigo, risultati provvisori positivi studio Skyscraper

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 3,31% grazie risultati positivi sulla sperimentazione di un farmaco contro il tumore ai polmoni.L'azienda farmaceutica svizzera ha inavvertitamente pubblicato dei dati che sono stati giudicati positivi, nonostante siano necessarie ulteriori informazioni per confermare l'efficacia del trattamento.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 276,5 CHF, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 283,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 272,3.