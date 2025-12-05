Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Seduta moderatamente positiva per l'indice svizzero, che ha chiuso in rialzo a 12.893,6.
Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12.913,5. Rischio di eventuale correzione fino al target 12.853,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 12.973,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)