Meeting di Rimini 2023, Autostrade per l'Italia è official partner

(Teleborsa) -, tra i primi concessionari di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio in Europa con circa 3mila km di rete, si conferma anche quest'anno, che si tiene dal 20 al 25 agosto. "Il Gruppo – spiega Aspi in una nota – consolida la sua partnership ultraventennale a dimostrazione dell'impegno e del sostegno nei confronti di eventi che mettono al centro la persona, l'innovazione e la mobilità sostenibile".Aspi è presente con unoe sulla promozione delle bellezze turistiche del nostro territorio conDurante il meeting, oggi 24 agosto, è prevista, inoltre, la partecipazione disocietà leader nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate di Intelligent Transport Systems e monitoraggio delle infrastrutture, al panel "Le auto di domani: presente e futuro della mobilità". Al centro dell'incontro le sfide e le prospettive legate all'innovazione e all'evoluzione delle automobili e alla trasformazione del settore, che ci attende nei prossimi anni. In particolare, MOVYON tratterà il tema dello sviluppo della sperimentazione di un sistema a supporto della guida autonoma sulla rete autostradale, capace di far dialogare veicolo e infrastruttura (V2I) e che permetterà di fornire informazioni agli utenti in tempo reale relative a incidenti; code; veicoli fermi o contromano; strada sdrucciolevole; presenza di persone o ostacoli su strada; presenza di cantieri o eventi meteo. Nel prossimo futuro lo sviluppo delle infrastrutture sarà fondamentale per rendere la guida autonoma ancora più performante, efficiente, sicura e confortevole. La digitalizzazione della rete stradale consentirà di superare la fase in cui il veicolo raccoglie in autonomia i dati solo grazie ai suoi sensori e consentirà quindi al mezzo di ricevere più informazioni, anche in presenza di condizioni di scarsa visibilità o di ostacoli. Il panel moderato da, vedrà la partecipazione anche di. L'elettrificazione, la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale nel settore automobilistico saranno le principali tematiche affrontate. L'incontro offrirà l'opportunità di esplorare il ruolo delle Istituzioni, delle associazioni e delle aziende nel guidare la trasformazione verso una mobilità più sostenibile e intelligente. "I progetti di Intelligent Roads rientrano all'interno del più vasto programma Mercury in cui tutto il Gruppo è impegnato nella realizzazione del piano dedicato all'innovazione – spiega–. Il nostro obiettivo è quello di dare un ruolo sempre più attivo all'infrastruttura, attraverso lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie avanzate installate lungo la nostra rete. Grazie ai sensori e ai sistemi di monitoraggio del traffico possiamo avere una visione completa e aggiornata in tempo reale che può interagire con le auto di ultima generazione supportando così gli utenti sia in termini di esperienza di viaggio che di sicurezza".Lo stand di Autostrade per l'Italia, al padiglione Hall Sud, farà conoscere ai cittadini le iniziative messe in campo dal Gruppo per promuovere la sicurezza stradale e sensibilizzare i più giovani sul tema, un'occasione per incentivare comportamenti corretti alla guida. Inoltre, i visitatori potranno avvicinarsi, attraverso il progetto "Wonders. Scopri l'Italia delle Meraviglie", ai luoghi d'interesse attraversati dalla rete autostradale: bellezze naturalistiche, enogastronomiche e turistiche d'Italia. L'obiettivo è la promozione del nostro territorio e divulgazione alla mobilità sostenibile. Uno spazio aperto ai cittadini per condividere attività e giochi tematici.