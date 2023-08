Roark Capital acquista Subway. Rumors: deal vale 9 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, una delle catene di ristorazione più note e grandi al mondo, ha annunciato di aver, società di private equity con assets under management pari a 37 miliardi di dollari. Roark si concentra sugli investimenti in società di servizi ai consumatori e alle imprese, con una specializzazione in attività in franchising e simili (nel suo portafoglio ci sono (Dunkin', Baskin-Robbins, Sonic, Arby's, Buffalo Wild Wings e Jimmy John's).L'annuncio pone fine al lungo processo di vendita della catena, iniziato pubblicamente a febbraio. I, ma Bloomberg - citando persone a conoscenza della questione - ha scritto che l'accordo valuterebbe Subway. Roark avrebbe battuto la concorrenza di altre società di private equity come TDR e Sycamore, dopo che il prezzo di vendita molto alto aveva escluso i concorrenti di Subway."Questadi Subway e il valore sostanziale del nostro marchio e dei nostri affiliati in tutto il mondo - ha affermatodella società - Subway ha un futuro brillante con Roark e ci impegniamo a continuare a concentrarci su un approccio vantaggioso per tutti i nostri affiliati, i nostri ospiti e i nostri dipendenti."Subway serve ogni giorno sandwich, wrap, insalate e bowl a milioni di ospiti, in più di 100 paesi e in quasi 37.000 ristoranti. A fine luglio aveva annunciato il suo, mentre continuava a portare avanti il suo percorso di trasformazione pluriennale. In particolare, le vendite same-store sono aumentate del 9,8% nella prima metà del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022.