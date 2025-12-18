Milano 17:24
Consob autorizza LGT Capital Partners a operare in Italia

Consob autorizza LGT Capital Partners a operare in Italia
(Teleborsa) - Consob ha autorizzato LGT Capital Partners AG , con sede in Svizzera, all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, del servizio di investimento di ricezione e trasmissione ordini. La modalità operativa è: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.

LGT Capital Partners, società privata di proprietà della famiglia regnante del Liechtenstein, è uno dei principali specialisti a livello mondiale negli investimenti alternativi, con oltre 110 miliardi di dollari di asset in gestione e più di 700 clienti istituzionali in 50 paesi.
