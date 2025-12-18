Consob autorizza LGT Capital Partners a operare in Italia

(Teleborsa) -, con sede in Svizzera, all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, del servizio di investimento di. La modalità operativa è: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.LGT Capital Partners, società privata di proprietà della famiglia regnante del Liechtenstein, è, con oltre 110 miliardi di dollari di asset in gestione e più di 700 clienti istituzionali in 50 paesi.