B20 India, il contributo di ASPI nelle task force del “R.A.I.S.E SUMMIT”

(Teleborsa) -, presso l'Hotel Taj Palace di Nuova Delhi, si tiene il, vertice caratterizzato da sessioni plenarie sulle priorità già identificate durante il B20 India (che ha assunto ufficialmente la presidenza del G20 il 1° dicembre 2022 dopo aver preso il posto dell'Indonesia). Per gettare le basi utili alla formulazione di raccomandazioni attuabili, il Segretariato ha operato attraverso settee due, per trasformare la visione delle imprese globali in raccomandazioni politiche attuabili da sottoporre all'attenzione dei leader del G20., confrontandosi con le aziende più rilevanti nel panorama globale, sta partecipando attivamente ai lavori del summit, con il supporto dei propri Manager alle Task Force ESG, Tech & Innovation, Inclusive Global Value Chains e Financing for Global Economic Recovery.Abbracciando il tema del, il Summit si propone di tirare le somme dei risultati ottenuti nell’ultimo anno da tutte le Task Force e i Consigli d'Azione del B20 India, le cuisaranno presentate, ospitato dal Brasile, che ne avrà la presidenza a partire dal 2024.In qualità di forum di dialogo ufficiale del G20 per la comunità imprenditoriale globale, il B20, durante la presidenza indiana, ha guidato il processo diglobali, per trasmettere il loro punto di vista su questioni diglobale e parlare con un'unica voce a favore dell'intera comunità imprenditoriale del G20. Sulla scorta degli eventi precedenti, il B20 India riunisce imprese di tutte le dimensioni, di tutti i settori, segmenti e regioni, per fornire idee costruttive ai governi globali al fine di promuovere un paradigma imprenditoriale fiorente, resiliente, sostenibile, digitalizzato, innovativo e inclusivo nell'ambito del(Responsible, Accelerated, Innovative, Sustainable, and Equitable Businesses).(RAISE) è stato il leitmotiv del B20 summit a Delhi e sono orgoglioso di costatare come il nostro piano industriale sia perfettamente allineato a questa vision”, ha commentato, Direttore Risk, Compliance and Quality di Autostrade per l'Italia."La partecipazione di ASPI al B20 ci consente di mettere a fattor comuneche caratterizzano l’ambizioso piano di ammodernamento e potenziamento della nostra rete autostradale italiana, contribuendo così alla definizione delle soluzioni da adottare per unodelle nostre infrastrutture, a beneficio delle nostre comunità. Pronti a fare la nostra parte nel supportare con determinazione lo sviluppo del Paese, che quest’anno partecipa al G20 e l’anno prossimo presiederà il G7, in un contesto di leadership globale”, ha continuato, Direttore Ingegneria & Realizzazione, EVP CAPEX Investments e Board Member presso TECNE, società del Gruppo ASPI.