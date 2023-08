Eni avvia la produzione di Baleine in Costa d’Avorio con il partner PETROCI

Eni

(Teleborsa) -di petrolio e gas dal, nelle acque profonde della. Questo traguardo arriva anel settembre 2021, e a meno di un anno e mezzo dalla Decisione Finale di Investimento. Si tratta del primo progetto di(Scope 1 e 2) in Africa.rappresenta ad oggi lasedimentario della Costa d'Avorio. Il rapido time-to-market è stato possibile grazie alloche caratterizza i recenti progetti di Eni e alla piena. Per la prima fase, la produzione avviene attraverso un’unità di produzione e stoccaggio galleggiante (FPSO Baleine) che consente di trattare fino a 15.000 bbl/d di petrolio e circa 25 Mscf/d di gas, mentre nella fase 2 a fine 2024 la produzione del campo raggiungerà 50.000 bbl/d di petrolio e circa 70 Mscf/d di gas associato. Con la terza fase di sviluppo si prevede di portare la produzione del campo a circa 150.000 bbl/d di petrolio e circa 200 Mscf/d.La produzione di gas dal giacimento di Baleine saràe permetterà al Paese didi elettricità.ll progetto fa leva sulle. Quelle residue sono compensate attraverso iniziative sviluppate nel Paese, tra cui la fornitura e la distribuzione alle comunità locali di fornelli migliorati. In parallelo, Eni ha avviato studi per progetti di Nature Based Solutions su 380.000 ettari di foreste protette."L’avvio di Baleine è una pietra miliare nelle attività di Eni", commenta l'Amministratore Delegato di Eni,, aggiungendo "partendo da uno straordinario successo esplorativo abbiamo raggiunto un time to market leader nel settore a meno di 2 anni dalla dichiarazione di scoperta commerciale. Questo risultato rappresenta i principi fondamentali della nostra strategia, che comprende il pionieristico progetto net-zero dell'Africa, lo sviluppo accelerato, la fornitura di gas al mercato locale e la promozione di una transizione giusta".