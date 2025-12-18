Eni CCUS Holding, perfezionato l'ingresso di GIP nel 49,99% del capitale

Eni

(Teleborsa) -e Global Infrastructure Partners (GIP), investitore globale leader nel settore delle infrastrutture che fa parte di, hanno, società leader globale nel settore della CCS (Carbon Capture and Storage). L'operazione, annunciata lo scorso agosto, prevede che Eni e GIP detengano il controllo congiunto della società.Eni CCUS Holding opera, attraverso le proprie controllate, i progetti Liverpool Bay e Bacton nel Regno Unito, oltre al progetto L10-CCS in Olanda. La Società ha, inoltre, il diritto di acquisire il 50% detenuto da Eni del progetto CCS Ravenna in Italia eall'interno di una più ampia piattaforma di iniziative CCS nel medio-lungo termine.L'ingresso di GIP, in qualità di co-investitore, conferma l'efficacia della strategia di Eni nel settore e consolida il piano di sviluppo di Eni CCUS Holding. Eni CCUS Holding rappresenta un, in grado di attrarre capitali strategicamente allineati per i propri business relativi alla transizione energetica, confermandone il potenziale di crescita e la creazione di valore.