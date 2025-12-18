Eni CCUS Holding, perfezionato l'ingresso di GIP nel 49,99% del capitale

(Teleborsa) - Eni
e Global Infrastructure Partners (GIP), investitore globale leader nel settore delle infrastrutture che fa parte di BlackRock
, hanno finalizzato la cessione di una partecipazione pari al 49,99% in Eni CCUS Holding
, società leader globale nel settore della CCS (Carbon Capture and Storage). L'operazione, annunciata lo scorso agosto, prevede che Eni e GIP detengano il controllo congiunto della società.
Eni CCUS Holding opera, attraverso le proprie controllate, i progetti Liverpool Bay e Bacton nel Regno Unito, oltre al progetto L10-CCS in Olanda. La Società ha, inoltre, il diritto di acquisire il 50% detenuto da Eni del progetto CCS Ravenna in Italia e potrà includere altri potenziali progetti
all'interno di una più ampia piattaforma di iniziative CCS nel medio-lungo termine.
L'ingresso di GIP, in qualità di co-investitore, conferma l'efficacia della strategia di Eni nel settore e consolida il piano di sviluppo di Eni CCUS Holding. Eni CCUS Holding rappresenta un ulteriore esempio del modello satellitare di Eni
, in grado di attrarre capitali strategicamente allineati per i propri business relativi alla transizione energetica, confermandone il potenziale di crescita e la creazione di valore.