OpenAI lancia nuova versione di ChatGPT per le grandi imprese

(Teleborsa) -, organizzazione statunitense di ricerca sull'intelligenza artificiale, ha, una versione destinata alle grandi aziende del popolare chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico.La nuova versione, si legge in una nota, offre, accesso GPT-4 illimitato a velocità più elevata, finestre di contesto più lunghe per l'elaborazione di input più lunghi, funzionalità avanzate di analisi dei dati, opzioni di personalizzazione e molto altro. Crediamo che l’intelligenza artificiale possa assistere e migliorare ogni aspetto della nostra vita lavorativa e rendere i team più creativi e produttivi.Dal lancio di ChatGPT, appena nove mesi fa, la società ha visto i team adottarlo in(secondo un'analisti basata sul dominio delle email usate in fase di registrazione)."Abbiamo sentito da leader aziendali che vorrebbero un modo semplice e sicuro per implementarlo nella loro organizzazione", afferma OpenAI, spiegando che idi ChatGPT Enterprise sono leader dei rispettivi settori come, Canva,, PwC e Zapier.Queste società utilizzano ChatGPT - in particolare - per creare comunicazioni più chiare, accelerare le attività di codifica ed, assistere nel lavoro creativo.