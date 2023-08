Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo il rally messo a segno dai mercati asiatici e la buona performance delle borse europee. Un po' di cautela in vista dei dati clou della settimana sul mercato del lavoro. Ilregistra un incremento dello 0,62%; sulla stessa linea l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.433 punti. Sale il(+0,74%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,58%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,05%),(+0,81%) e(+0,78%).Al top tra i(+5,22%),(+1,82%),(+1,63%) e(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,18%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,16%.Tra i(+4,24%),(+3,65%),(+3,23%) e(+3,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,71%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,46%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso -1,4%; preced. -1,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 116 punti; preced. 117 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 195K unità; preced. 324K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,5%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,4%; preced. 2%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%).