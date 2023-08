MPS, collocato bond da 500 milioni di euro. Cedola al 6,75%

Banca Monte dei Paschi di Siena

Bank of America

JPMorgan

Mediobanca

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha concluso con successo ilunsecured di tipo Senior Preferred con scadenza 4 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni), destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a, in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e nel rispetto dei target MREL.L'operazione ha raccoltosia italiani che internazionali, a conferma dell’apprezzamento del mercato a pochi mesi dalla prima emissione nel mese di febbraio, si legge in una nota.MPS ha fissato la, che rappresenta un restringimento di 12,5 bps rispetto all'indicazione iniziale e in linea con la precedente emissione che aveva durata inferiore, pur in un contesto di tassi più elevati.Il bond è stato collocato a diversedi investitori istituzionali, quali Fund Manager, Banche e Private Bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia (58%), Regno Unito (28%) e altri Paesi (14%)., Banca Monte dei Paschi di Siena,hanno curato il collocamento in qualità di