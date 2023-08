Eni acquista azioni proprie e conclude la prima tranche del programma di buyback

Eni

la Società del cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 21 e il 24 agosto 2023, nell’ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 14,1299 euro per azione, per unpari aCon gli acquisti sopra indicati, ha reso noto Eni, si èdella Società per il 2023, avviato il 12 maggio 2023. A seguire sarà avviata un'ulteriore fase di acquisti destinata a completare il piano di buyback complessivo.Dall’inizio del programma, Eni ha acquistato 62.000.000 azioni proprie (pari all’1,84% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 825.001.300 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio e l’annullamento di 195.550.084 azioni proprie deliberato dall’Assemblea il 10 maggio 2023, Eni detiene 92.547.750 azioni proprie pari al 2,74% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 14,4 euro.