Migrazione illegale, Meloni sente Saied: "Servono più sforzi"

(Teleborsa) -tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied. "Al centro dei colloqui - chiarisce una nota di Palazzo Chigi - le ralla luce della emergenza che continua a colpire entrambi i Paesi. Si è convenuto sulla necessità di continuare ad aumentare gli sforzi a tutto campo per rafforzare la lotta contro la migrazione illegale". Meloni ha assicuratoil nostro Paese fornirà alla Tunisia,che ha stanziato 105 milioni di euro: tra gli interventi finanziati c'è il rafforzamento della Guardia costiera tunisina con l'invio di 17 unità riequipaggiate e 8 nuove.Tra l'altro, il dossier migranti è finito subito in cima all'agenda del Governo al rientro dalla pausa estiva con l'emergenza sbarchi che ha tenuto il dibattito di questi giorni. E proprio su questo tema che il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Salvini ha più volte ribadito che è necessario