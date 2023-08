Racing Force, nuovo CEO per la controllata statunitense

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicato l'. Gabriele Pedone, già CEO di OMP America prima e Racing Force USA oggi, ha rassegnato le sue dimissioni, effettive dal 1 settembre 2023. In continuità con l'attività operativa della società, il suo ruolo sarà rilevato da, già CEO di Bell Racing USA prima e oggi Co-CEO di Racing Force USA.Racing Force USA continuerà il suo percorso di crescita come pianificato dal gruppo, con l'entrata in funzione del- North Carolina e la nuova sede di Miami, a partire dal corrente mese, ricorda una nota.