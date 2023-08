comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'L'ha aperto a 9.620,63, in recupero dello 0,55%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,61% a 275,83.