Cina, indici PMI: manifattura in contrazione per quinto mese consecutivo

(Teleborsa) -, secondo gli indici PMI ufficiali pubblicati dal National Bureau of Statistics, mantenendo la pressione sulle autorità affinché forniscano sostegno per sostenere la crescita economica in un contesto di domanda debole sia nel paese che all'estero.In particolare, ilè salito a 49,7 punti dai 49,3 del mese precedente ed è risultato superiore ai 49,4 attesi, restando sotto la soglia chiave dei 50 punti sotto la quale l'attività si contrae.L'aspetto positivo è che isono tornati ad espandersi per la prima volta in cinque mesi e i proprietari delle fabbriche hanno indicato che istavano migliorando per la prima volta in sette mesi.Il, che incorpora sotto-indici per l'attività del settore dei servizi e delle costruzioni, è sceso a 51 punti dai 51,5 di luglio, risultano inferiore alle attese per 51,1 punti. Il, che comprende sia l'attività manifatturiera che quella non manifatturiera, è salito a 51,3 punti dai 51,1 precedenti.