Usa, PhillyFed dicembre scivola contro le attese a -10,2 punti

(Teleborsa) - Peggiora contro le attese l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia
(Stati Uniti). A dicembre 2025, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia
(Philly Fed) si è portato a -10,2 punti dai -1,7 di novembre, il terzo valore negativo consecutivo. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che indicavano un livello di +2,5 punti.
Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.
Gli indici dei nuovi ordini e delle spedizioni sono tornati entrambi positivi
dopo essere scesi sotto lo zero il mese scorso. L'indice dei nuovi ordini
è salito di 14 punti a 5,0 questo mese, e l'indice delle spedizioni
è salito di 12 punti a 3,2. Nel complesso, le aziende hanno continuato a segnalare aumenti complessivi dell'occupazione questo mese, e l'indice dell'occupazione
è salito da 6,0 a 12,9, il valore più alto da maggio.
Le aziende continuano a segnalare aumenti complessivi dei prezzi
. Entrambi gli indici dei prezzi sono rimasti elevati. L'indice dei prezzi pagati
è sceso di 13 punti a 43,6, il valore più basso da giugno. L'indice dei prezzi correnti
ricevuti è salito di 7 punti a 24,3, annullando in gran parte il calo del mese scorso.(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)