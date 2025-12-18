Usa, PhillyFed dicembre scivola contro le attese a -10,2 punti

(Teleborsa) -(Stati Uniti). A dicembre 2025, l'(Philly Fed) si è portato a -10,2 punti dai -1,7 di novembre, il terzo valore negativo consecutivo. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che indicavano un livello di +2,5 punti.Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.Gli indici dei nuovi ordini e delle spedizioni sonodopo essere scesi sotto lo zero il mese scorso. L'è salito di 14 punti a 5,0 questo mese, e l'è salito di 12 punti a 3,2. Nel complesso, le aziende hanno continuato a segnalare aumenti complessivi dell'occupazione questo mese, e l'è salito da 6,0 a 12,9, il valore più alto da maggio.Le aziende continuano a segnalare. Entrambi gli indici dei prezzi sono rimasti elevati. L'è sceso di 13 punti a 43,6, il valore più basso da giugno. L'ricevuti è salito di 7 punti a 24,3, annullando in gran parte il calo del mese scorso.