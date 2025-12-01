Giornata da dimenticare a Tokyo

(Teleborsa) - Seduta mista per le principali borse asiatiche
. Pioggia di vendite sul listino di Tokyo
, che scambia con una pesante flessione del 2,01%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,02%. Guadagni a Hong Kong
(+0,68%); in frazionale calo Seul
(-0,24%). Pressoché invariato Mumbai
(+0,04%); sotto la parità Sydney
(-0,59%).
Gli operatori valutano le crescenti aspettative di un taglio dei tassi della Federal Reserve
il prossimo mese, dopo che diversi responsabili politici hanno mostrato maggiore cautela sul mantenimento di una politica troppo restrittiva.
Le azioni giapponesi sono crollate a causa delle scommesse su un aumento dei tassi della Bank of Japan
. Sul fronte macro, il settore manifatturiero
del Giappone ha continuato ad affrontare sfide a novembre, con l’indice S&P Global Japan Manufacturing PMI in leggero aumento a 48,7 rispetto al 48,2 di ottobre, segnando il quinto mese consecutivo di deterioramento del settore.
In Cina, l'indice dei direttori degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero
destagionalizzato è sceso a 49,9 a novembre, in calo rispetto al 50,6 di ottobre. Scendendo al di sotto della soglia di invarianza di 50,0, l'ultima lettura ha segnalato il primo deterioramento delle condizioni del settore manifatturiero da luglio, seppur marginale.
Discesa moderata per l'euro contro la valuta nipponica
, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,88%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,83%.