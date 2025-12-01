Giornata da dimenticare a Tokyo

Tokyo

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -. Pioggia di vendite sul listino di, che scambia con una pesante flessione del 2,01%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,02%. Guadagni a(+0,68%); in frazionale calo(-0,24%). Pressoché invariato(+0,04%); sotto la parità(-0,59%).Gli operatori valutano leil prossimo mese, dopo che diversi responsabili politici hanno mostrato maggiore cautela sul mantenimento di una politica troppo restrittiva.Le azioni giapponesi sono crollate a causa delle scommesse su un. Sul fronte macro, ildel Giappone ha continuato ad affrontare sfide a novembre, con l’indice S&P Global Japan Manufacturing PMI in leggero aumento a 48,7 rispetto al 48,2 di ottobre, segnando il quinto mese consecutivo di deterioramento del settore.In Cina, l'destagionalizzato è sceso a 49,9 a novembre, in calo rispetto al 50,6 di ottobre. Scendendo al di sotto della soglia di invarianza di 50,0, l'ultima lettura ha segnalato il primo deterioramento delle condizioni del settore manifatturiero da luglio, seppur marginale.Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%.Il rendimento per l'è pari 1,88%, mentre il rendimento deltratta 1,83%.