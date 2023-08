Eventi e scadenze del 31 agosto 2023

Mercoledì 30/08/2023

Giovedì 31/08/2023

Aquafil

Brunello Cucinelli

Campbell Soup

Dell Technologies

Dollar General

Eviso

Vimi Fasteners

Visibilia Editore

(Teleborsa) -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Il Festival di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Riunione informale dei ministri degli Affari esteri – Gymnich- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria11:00 -- Torre Pellice (TO) - Il Presidente Mattarella incontra la comunità Valdese16:15 -- Il presidente e il direttore generale di TELT annunciano le imprese vincitrici della gara d'appalto internazionale per i lavori di scavo e costruzione del tunnel di base della Torino-Lione sul versante Italiano. La presentazione si svolge a Roma- Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale